القاهرة الإخبارية: مساندة الدول الكبرى للاحتلال جريمة حرب

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مساندة الدول الكبرى هذا الاحتلال وإمداده بكل المساعدات سواء الأغذية أو حتى المواد الحربية وغيرها من المستلزمات التي تقف بجانب دولة الاحتلال- هي جريمة حرب بالفعل.

وأضافت “السلامين” اليوم خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت أن زيادة الاستيطان في الضفة الغربية تقوض من حل الدولتين، وتعطي إشارة إلى أن كل من نادى بإقامة دولة فلسطينية بأن هذه الحلول- وكذلك السلام الذي يتحدث عنه العالم- ستنهار.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث عبر وسائل الإعلام بأنه لن توجد دولة فلسطينية على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد، وأن كل ما يتخيله العالم بأن يكون هناك دولتان فلسطينية وإسرائيلية جنبًا إلى جنب هو فقط بالأحلام لدى بعض المحللين كما وصفوها.