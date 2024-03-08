حزب الله يقصف انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

أعلن حزب الله اللبناني، عن أنه قصف انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، بقذائف المدفعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

حزب الله يتأهب للاجتياح الإسرائيلي البرى

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك استعدادًا لبنانيًا حال اجتياح إسرائيل للبنان بريًا، وخاصة بعد محاولتي تسلل قبل عدة أيام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.

حزب الله تصدي لمحاولتي التسلل بإطلاق الصواريخ

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حزب الله اللبناني تصدى لتلك الحالتين عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي تقدمت هناك، ما أدى لتراجع هذه القوات مرة أخرى.