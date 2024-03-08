الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر تلقى بيانًا "قويًا" أمام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمًا لفلسطين

السفير محمد الملا
السفير محمد الملا

قال خالد أبوبكر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فيينا، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهد يوما فلسطينيا بامتياز، بدأته مصر ببيان ألقاه السفير محمد الملا، مندوب مصر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، ندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصف تلك الجرائم بأنها غير مسبوقة في العصر الحديث.

وأضاف أبوبكر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المندوب المصري قال أيضا إنه آن الأوان لكي يجرى تطبيق نظام الضمانات الشاملة على القدرات النووية الإسرائيلية، وتنفيذ المقررات الدولية في هذا الشأن، ونوه إلى قرار إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي بموجب مؤتمر حظر الانتشار النووي في عام 1995.

وأوضح أن السفير المصري نوه أيضا إلى خطورة قيام بعض الأطراف الدولية بالتقليل من ذلك التصريح الذي أدلى به وزير التراث الإسرائيلي بتهديده بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، وقال السفير المصري إن هذه الدعوة الإسرائيلية تتوافر فيها أركان القصد الجنائي، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يحاصر.
 

القاهرة الإخبارية فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية العصر الحديث السفير محمد الملا الامم المتحدة مندوب مصر الاحتلال قطاع غزة

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