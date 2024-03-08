الجمعة 08 مارس 2024
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فيديو احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".. السيدة انتصار السيسى تُكرم عددًا من السيدات الُملهمات

جريدة الدستور

شهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

ونشرت السيدة انتصار السيسى، عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. إن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور".

 

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