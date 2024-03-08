الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال: إصابة 7 جنود خلال الهجوم على مستوطنة حومش بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجوم حومش بالضفة الغربية إلى 7 جرحى؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل هجوم استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مستوطنة حومش، وأسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال بينهم حالة حرجة.

وقالت "السلامين"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار وتفجيرًا في مستوطنة حومش.

كما كشفت التقارير العبرية، عن أن المستوطنة تم إخلاؤها منذ عام 2002، ثم عاد بعض المستوطنين إليها وتم إخلاؤهم مرة أخرى في 2015.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عملية حومش كان مخططًا لها لاستدراج الجنود إلى موقع العبوة الناسفة، حيث وقعت عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في محيط مستوطنة حومش. 

القاهرة الإخبارية عملية حومش الضفة الغربية الاحتلال المصابين

مواد متعلقة

بلينكن: من الضرورى عدم الاكتفاء بالمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

مقرر أممى: تصاعد أعداد ضحايا الأوبئة والأمراض المعوية فى قطاع غزة

رمزى عودة: الضفة على مقربة من الانفجار بسبب الأحداث الجارية

السيدة انتصار السيسى تستمع لفتيات خريجات نورة من أسيوط

مايا مرسى: المرأة المصرية أيقونة النجاح ورمز القوة والتحدى

ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال شرق غزة

بمشاركة مصر والأردن.. أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

حزب الله يقصف انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

الأكثر قراءة

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى