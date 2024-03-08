الاحتلال: إصابة 7 جنود خلال الهجوم على مستوطنة حومش بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجوم حومش بالضفة الغربية إلى 7 جرحى؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، كشفت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل هجوم استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مستوطنة حومش، وأسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال بينهم حالة حرجة.

وقالت "السلامين"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن عملية مزدوجة شملت إطلاق نار وتفجيرًا في مستوطنة حومش.

كما كشفت التقارير العبرية، عن أن المستوطنة تم إخلاؤها منذ عام 2002، ثم عاد بعض المستوطنين إليها وتم إخلاؤهم مرة أخرى في 2015.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عملية حومش كان مخططًا لها لاستدراج الجنود إلى موقع العبوة الناسفة، حيث وقعت عملية مزدوجة شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير عبوة ناسفة لحظة تجمع الجنود في محيط مستوطنة حومش.