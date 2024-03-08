السيدة انتصار السيسى تستمع لفتيات خريجات نورة من أسيوط

استمعت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، لفتيات خريجات "مبادرة نورة" من محافظة أسيوط.

وقالت إحدى فتيات من خريجي نورة تدعى أسينات: "أنا أسينات عندي 12 سنة من برنامج نورة.. أحب أشكر حضرتك لرعايتك لبرنامج نورة.. واحنا معاكم النهاردة علشان نقولكم على الحجات الي اتعلمناها.. اتعلمنا من برنامج نورة التواصل مع الناس بثقة وكمان التفكير".

وقالت فتاة أخرى تدعى مريم: "أنا أسمي مريم، عندي 12 سنة من برنامج نورة.. أشكر حضرتك جدًا لرعايتك للبرنامج.. إحنا استفدنا إننا نخطط للمستقبل واتعلمت التخطيط الجيد وازاي أخطط يومي بشكل كويس، وأتمنى إن كل صحابي وجيراني وقرايبي يشاركوا معايا في برنامج نورة".

والتقطت السيدة انتصار السيسي بعضًا من الصور التذكارية مع فتيات خريجات نورة من محافظة أسيوط.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة.