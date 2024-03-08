الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السيدة انتصار السيسى تستمع لفتيات خريجات نورة من أسيوط

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي وفتيات خريجي نورة

استمعت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، لفتيات خريجات "مبادرة نورة" من محافظة أسيوط.

وقالت إحدى فتيات من خريجي نورة تدعى أسينات: "أنا أسينات عندي 12 سنة من برنامج نورة.. أحب أشكر حضرتك لرعايتك لبرنامج نورة.. واحنا معاكم النهاردة علشان نقولكم على الحجات الي اتعلمناها.. اتعلمنا من برنامج نورة التواصل مع الناس بثقة وكمان التفكير".

وقالت فتاة أخرى تدعى مريم: "أنا أسمي مريم، عندي 12 سنة من برنامج نورة.. أشكر حضرتك جدًا لرعايتك للبرنامج.. إحنا استفدنا إننا نخطط  للمستقبل واتعلمت التخطيط الجيد وازاي أخطط يومي بشكل كويس، وأتمنى إن كل صحابي وجيراني وقرايبي يشاركوا معايا في برنامج نورة".

والتقطت السيدة انتصار السيسي بعضًا من الصور التذكارية مع فتيات خريجات نورة من محافظة أسيوط.

وشهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، حيث كرّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة. 

المرأة المصرية أيقونة النجاح انتصار السيسي مبادرة نورة اسيوط قرينة رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

مايا مرسى: المرأة المصرية أيقونة النجاح ورمز القوة والتحدى

ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال شرق غزة

بمشاركة مصر والأردن.. أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

حزب الله يقصف انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

"القاهرة الإخبارية": موجة تصعيد بعد غرق "روبيمار" بالبحر الأحمر

فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

مصر تلقى بيانًا "قويًا" أمام مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمًا لفلسطين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال وضع المتاريس الحديدية لمنع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى

الأكثر قراءة

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبي الأهلي عن شيكابالا وثلاثي الزمالك المرعب؟

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى