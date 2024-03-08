الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مقرر أممى: تصاعد أعداد ضحايا الأوبئة والأمراض المعوية فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال بيدرو أرجو، المقرر الأممي المعني بالحق في المياه، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وحذرنا كثيرًا من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأضاف المقرر الأممي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش على كميات قليلة من المياه لا تتخطى لترين لكل فرد، مشيرًا إلى أن الأوبئة والأمراض المعوية تسببت في وفيات عديدة في قطاع غزة.

وأوضح، أن انقطاع إمدادات الغذاء والوقود والمياه بقطاع غزة جريمة ضد البشرية، مؤكدًا أنهم يواجهون مشكلة كبيرة في تلوث المياه بقطاع غزة تؤدي إلى انتشار الأوبئة وارتفاع أعداد الوفيات.

وأشار المقرر الأممي المعني بالحق في المياه، إلى أن 150 ألف حالة إسهال وإصابة بالنزلات المعوية في رفح الفلسطينية.


 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الإبادة الجماعية الأوبئة والأمراض المعوية انقطاع إمدادات الغذاء والوقود جريمة تلوث المياه ارتفاع اعداد الوفيات النزلات المعوية رفح

مواد متعلقة

رمزى عودة: الضفة على مقربة من الانفجار بسبب الأحداث الجارية

السيدة انتصار السيسى تستمع لفتيات خريجات نورة من أسيوط

مايا مرسى: المرأة المصرية أيقونة النجاح ورمز القوة والتحدى

ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال شرق غزة

بمشاركة مصر والأردن.. أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

حزب الله يقصف انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

"القاهرة الإخبارية": موجة تصعيد بعد غرق "روبيمار" بالبحر الأحمر

فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجأة فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى بنهائى كأس مصر

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة في الشارع اللي وراه

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى