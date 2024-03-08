مقرر أممى: تصاعد أعداد ضحايا الأوبئة والأمراض المعوية فى قطاع غزة

قال بيدرو أرجو، المقرر الأممي المعني بالحق في المياه، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وحذرنا كثيرًا من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأضاف المقرر الأممي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش على كميات قليلة من المياه لا تتخطى لترين لكل فرد، مشيرًا إلى أن الأوبئة والأمراض المعوية تسببت في وفيات عديدة في قطاع غزة.

وأوضح، أن انقطاع إمدادات الغذاء والوقود والمياه بقطاع غزة جريمة ضد البشرية، مؤكدًا أنهم يواجهون مشكلة كبيرة في تلوث المياه بقطاع غزة تؤدي إلى انتشار الأوبئة وارتفاع أعداد الوفيات.

وأشار المقرر الأممي المعني بالحق في المياه، إلى أن 150 ألف حالة إسهال وإصابة بالنزلات المعوية في رفح الفلسطينية.



