الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما سر إصرار أمريكا وبريطانيا على مواجهة الحوثيين فى البحر الأحمر؟.. خبير أمنى يُجيب

الحوثيين
الحوثيين

قال ديفيد باتلر، الخبير الأمني، إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يفهمان تمامًا أن هجمات الحوثيين على السفن هو دعم لحماس ومرتبط بالصراع في غزة ولكن الولايات المتحدة تريد أن تفصلهما. 

وأضاف باتلر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا فالمسألة مفصولة عن غزة، مع أنهما يفهمان أن المسألة مرتبطة بغزة، فهم يرونها أنها مسألة ملاحة السفن والشحن الدولي الذي يمر في منطقة خطرة، ولذلك نرى أن أمريكا وبريطانيا يعملان خلف الكواليس لحل هذه المشكلة.

وتابع: “بريطانيا وأمريكا يعلمان أن إيران تزود الحوثيين بهذه الأسلحة المتقدمة والتكتيكات الفعلية التي يستعلمها البريطانيين والأمريكيين هو أن يتعاملوا مع الحوثيين على أنهم منفصلون يعتدون على الشحن الدولي ويهاجمون معاقل الحوثيين وسلاسل توريدهم وأماكن أسلحتهم”.

 

القاهرة الإخبارية 10 داونينج ستريت الحوثيين غزة السفن

مواد متعلقة

بلينكن: من الضرورى عدم الاكتفاء بالمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

مقرر أممى: تصاعد أعداد ضحايا الأوبئة والأمراض المعوية فى قطاع غزة

رمزى عودة: الضفة على مقربة من الانفجار بسبب الأحداث الجارية

السيدة انتصار السيسى تستمع لفتيات خريجات نورة من أسيوط

مايا مرسى: المرأة المصرية أيقونة النجاح ورمز القوة والتحدى

ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف للاحتلال شرق غزة

بمشاركة مصر والأردن.. أوروبا تتحرك لفتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

حزب الله يقصف انتشارًا لجنود الاحتلال فى محيط موقع الراهب

الأكثر قراءة

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى عن شيكابالا وثلاثى الزمالك المرعب؟

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى