أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن انتخابات 31 مارس ستكون الانتخابات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وذلك بحسب وسائل إعلام نقلًا عن "أردوغان".

وفي سياق آخر، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة؛ حيث استقبله نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية ووزارة الخارجية.

وقالت الرئاسة التركية عبر منصة "إكس" إن "الوضع بين أوكرانيا وروسيا والاتصالات الأخيرة المتعلقة بإحياء ممر آمن في البحر الأسود" سيكون في صلب المحادثات بين الرئيسين.