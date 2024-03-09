السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاي متكلمتوش في حرمانية هذا السلوك"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين عن الوعي الديني بموسساته المختلفة فيما يخص أزمة الدولار والمتاجرة فيه ومدى تحريم هذا الأمر قائلًا:"حتى الناس المسؤولة عن الوعي الديني متكلمتش في حرمانية أي سلوك من السلوكايت دي مع الوضع في الاعتبار إن الأمور في الدول مش بالأخلاقيات والضماير بل الأمور في الدول بالأنظمة والقوانين عشان تكون الأمور واضحة".

وتابع السيسي، اليوم السبت، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب، نقلتها قناة “إكسترا نيوز”: “النقطة دي غايبة عننا كلنا مش عارفين هيا الحلال والحرام إلي بنعمله آسف إني بقول كده.. أنا مش بكلم كل الناس كده بقول إن في كتير مننا ميخدوش بالهم وببصوا على الكلام ده يعمل ايه”.


السيسي لتجار العملة: الي جمعته بالحرام نار عليك

وواصل: "الكلام الي هقوله غريب أوي  هما يومين كلنا هنقدهم على وش الدنيا وهنمشي إلي جمعته إن جمعته بالحلال نفعك وإن جمعته بحاجة تانية هيبقى نار عليك لو كنت بتؤمن إن في حساب وإن الكون ده ليه صاحب وجابنا وبيختبرنا إذا كنت بتؤمن بكده".


يوم الشهيد

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولار الوعي الديني اكسترا نيوز الحلال والحرام يوم الشهيد الندوة التثقيفية المحارب القديم

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