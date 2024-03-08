الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مقررة أممية: ما يحدث فى غزة كارثى.. وإسرائيل ترغب فى زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح

باولا جافيريا
باولا جافيريا

أكدت باولا جافيريا، المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين، أن ما يحدث في قطاع غزة كارثي ويؤثر بشدة على البنية التحتية الصحية.

وأضافت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تنفذ عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمستشفيات في غزة، كما أن إسرائيل ترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية مما يرفع أعداد النازحين.

وأوضحت أن إسرائيل خسرت كثيرا من المصداقية بعد 5 أشهر من الحرب على غزة، بجانب استخدامها كل الأدوات المتاحة لإجبار الفلسطينيين على النزوح دون توفير أي تدابير أمنية لحمايتهم.

وأكدت أنه يجب على إسرائيل التزام القانون الدولي والسماح بزيادة منافذ دخول المساعدات وتوفير مسارات آمنة، مشيرةً إلى أننا في حاجة إلى إصلاح الطرق بغزة واستعادة القطاع التجاري.

القاهرة الإخبارية النازحين قطاع غزة البنية التحتية رفح الفلسطينية إسرائيل الحرب على غزة المساعدات

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