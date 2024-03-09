السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس: ما عاتبتش حد في أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “هل عاتبت رجال الأعمال وعاتبت ناس في مصر.. هل عاتبت الناس انها جابت البضايع وسعرت الدولار بـ70 وبـ80 عاتبت حد، ولا قلت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة”. 

وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب، نقلتها قناة “إكسترا نيوز”: "هل عملت إجراء حاد ضد حد.. ممكن حد يقولي وانت معملت إجراء حاد ليه، ممكن حد يقولي كده، احنا في أزمة كبيرة زي دي وكمان نعمل إجراءات تعقد الأمر أكتر من اللازم ولا نحاول إننا نحل المسألة ونتعب كلنا شوية". 

 واستكمل: “أنا بقول معتبتش حد عشان ايه.. واعا حد يزعل من الكلمة إلي هقولها: “أوعوا تدوا ضهركوا لبلدكم كلكم”.

يوم الشهيد

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الشهيد اكسترا نيوز الوطن

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