السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الوثائقية" تعرض زى البطل عبدالمنعم رياض العسكرى

عبدالمنعم رياض
عبدالمنعم رياض

عرض قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»، الزي العسكري المُخضّب بدماء الشهيد البطل الفريق أول/ عبدالمنعم رياض، من خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد".

ويأتي عرض الفيلم على الوثائقية بعد أن أُنتِج ليُعرض اليوم على شاشة الوثائقية؛ احتفاءً بذكرى "يوم الشهيد"، الموافق التاسع من مارس من كل عام. يوثق الفيلم حياة الفريق أول/ عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

الاستقامة والزهد فى الدنيا طريق الخير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحديث الذي تم عرضه عن استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض كانت به يوميات تم عرضها من قبل، مستدلًا على أن الشهيد الفريق عندما أوكلت له المهمة، ذهب إلى مكتبه، لكنه "طلب ترابيزة وأشياء بسيطة جدًا، وتوقفت أمام هذا الإجراء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة: "إنني رأيت أن الاستقامة والزهد في الدنيا هما طريق الخير الكبير للناس".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بقول الكلام ده لنفسي ولكل الموجودين واللي بيسمعوني، وكل هذا كان مقدمات في تقديري لنيل الشهادة، ونظل كل عام نحتفل ونتحدث عنه ونُقدِّر مساره".

يوم الشهيد


ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 

المتحدة للخدمات الإعلامية الوثائقية عبدالمنعم رياض الفيلم الوثائقي عبدالمنعم رياض سيرة المقاتل الشهيد يوم الشهيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

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