مؤرخ عن عبدالمنعم رياض: أجاد عدة لغات للاطلاع على الأبحاث العسكرية

قال الدكتور أحمد علي، الكاتب والمؤرخ العسكري، إن الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كان يجيد عددًا من اللغات الأخرى.

وأضاف المؤرخ العسكري، خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»، أن الفريق أول عبدالمنعم رياض أجاد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، ما أتاح له الاطلاع على الأبحاث والدراسات العسكرية.

الجمع بين العلوم واستراتيجيات الحرب

"لم يكن الضابط عبدالمنعم رياض مجرد مقاتل.. لذا سعى للجمع بين العلوم الاقتصادية واستراتيجيات الحرب.. فدرس الاقتصاد منتسبًا إلى كلية التجارة رغم كونه برتبة لواء".

فيلم الوثائقية "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبدالمنعم رياض دور كبير في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.