الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ اقتصاد: صناعة السيارات فى الجزائر توقفت والمستعمل منها أسعارها مرتفعة بشكل كبير

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة الجزائرية، إنه كانت هناك محاولة سابقة في الجزائر لصناعة السيارات، ولكن هذه المحاولة للأسف الشديد لم تنجح وباءت بالفشل.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن صناعة السيارات في الجزائر توقفت، وأصبح هناك نقص كبير في معروض السيارات، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه جدًا داخل الجزائر، نتيجة ذلك النقص هناك.

وأوضح أن أواخر 2022، أصدرت السلطات الجزائرية مرسومًا يحمل دفتر الشروط الذي ينظم صناعة السيارات في الجزائر سواء فيما يتلعق بالوكلاء المستوردين أو حتى الشركات المصنعة للسيارات.

 

القاهرة الإخبارية الجزائر صناعة السيارات السيارات المستعمله

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