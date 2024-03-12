الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعطل الإرادة الدولية لإدخال المساعدات إلى غزة

أكدت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية، أن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تفرض إجبار الاحتلال على ضمان وصول المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة فورا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصعد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويرتكب مزيدًا من المجازر الجماعية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يعطل الإرادة الدولية والأمريكية؛ لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ويستخدمها ورقة للمساومة.