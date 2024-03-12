باحث: الجيش السودانى يُكبد الميليشيا هزيمة نكراء بالسودان

قال مجدي عبدالعزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن ما جرى فجر اليوم، هو انهيار لميليشيا الدعم السريع المتمردة، بتجميع قواتهم في منطقة الإذاعة ومحاولتهم الهرب غربًا، هو أكبر دليل على انهيار هذه الميليشيا بعد هذا الطوق الذي فرضته القوات المسلحة السودانية على منطقة الإذاعة وكامل أم درمان القديمة.

وأضاف عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخطوة أكبر دليل على أن القوت المسلحة السودانية كانت تقود معركة رد العدوان باستراتيجية واضحة، والواقع الجديد هو هزيمة نكراء للميليشيا المتمردة، وقبلها هزيمة لهذه المؤامرة التي ما قامت إلا بدعم وسند خارجي وتحالف سياسي مع مجموعة سياسية سوانية.

وأوضح، أن هذا الواقع هو دلالة على أن القوات الملسحة السودانية في كل جبهات القتال في المناطق الأخرى سواء الجزيرة ومدينة الخرطوم بأن هذه الحركة كبيرة وقوية، بجانب إلى أننا نظر إلى كثير من القوى الدولية بأنها تكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أن هناك أمثلة كثيرة في العالم، حيث تقف القوى الدولية الحرة مع الجيوش التي تحمي العرض والأرض وتأتي الآن بأنها تريد أن توقف الحرب في رمضان.

وأشار، إلى أن المؤامرة على السودان كانت في 15 أبريل الماضي في العشر الأواخر من رمضان، منوهًا إلى أن هذا الأمر أيضًا لماذ لا ينطلي على غزة، حينما تجهر كل القوى الحرة وتجهر كل المنظمات أن توقف القتال في غزة إن كان رمضان أو غير رمضان.