خبير: الولايات المتحدة تعتبر دعمها إسرائيل في حرب الإبادة "أمرًا مشروعًا"

قال كاظم الحاج، خبير الشئون العسكرية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر دعمها الكيان الإسرائيلي ومساهمتها في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة أمرًا مشروعًا.

وأضاف الحاج، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة تعتبر أي دعم للفلسطينيين من أي جهة، سواء كانت شعبية على مستوى شعوب عربية وإسلامية حتى عالمية أو من قبل محور وفصائل المقاومة في المنطقة إرهاب.

وتابع: "نتحدث عن ازدواجية أمريكية ليست جديدة، ونحن كعراقيين وأيضا في المنطقة نعتبر وجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا هي قوات محتلة، وبالتالي هناك شرعية في مقاومتها وهذا الأمر معلوم لدى الجانب الأمريكي وهناك تجارب بالنسبة لأمريكا مع العراقيين والمنطقة".

وأوضح أن الولايات المتحدة أسهمت وبشكل فعال وكبير جدا في إيجاد ودعم وتوجيه داعش ضد العراق والمنطقة، وبالتالي ما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات لوجودها أو للكيان الإسرائيلي هو حق مشروع للشعوب العربية والإسلامية في مقاومة الاحتلال الأمريكي وحق مشروع في دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين".