القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن غارة على غرب حى الزيتون بمدينة غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة غرب حي الزيتون الواقع في مدينة غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

في سياق آخر، واصلت مصر جهودها في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في غزة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وواصلت طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة في التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، وذلك في إطار استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.