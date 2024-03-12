الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حياة كريمة.. عاملة نظافة تعمل وتحمل أولادها (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عاملة نظافة مثال حي للرضا واليقين بالله، وهي السيدة "أم نهى"، التي استطاعت أن تكسب لقمة عيشها بالحلال عن طريق نظافة الشوارع، فكل أدواتها "مكنسة وندوق"، وهي تحمل طفلتيها على ظهرها.

سلط برنامج "حياة كريمة"، والمُذاع على فضائية DMC، الضوء عليها، حيث تجوب الشوارع وهي تحمل أطفالها على ظهرها، من أجل كسب 30 أو 40 جنيهًا يوميًا، ومساعدة زوجها على مصاعب الحياة.

وقالت ‘نها تحلم بحياة كريمة من اجل اطفالها، حيث أن همها الأول هو إيجار الشقة، والذي كان احد الأسباب التي دفعتها للنزول في الشارع والعمل، من أجل توفير الإيجار لصاحب العقار التي تسكن فيه.

"المال الحلال عمره ما يضيع.. وربنا دايمًا بيراضيني".. هكذا علقت على سؤال هل أنتِ راضية عن حياتك؟، حيث ضربت مثل "الزوجة المصرية الأصيلة" والراضية بقضاء الله.

حياة كريمه عاملة نظافة فضائية DMC أم نهى DMC

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