الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن الرقب: "نتنياهو" يسعى لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا ندخل اليوم الأول من شهر رمضان، ومازالت الأزمة والقصف على الشعب الفلسطيني مستمرين.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، سيواجه أزمة في المستقبل، بسبب عدم دعم وكالة "الأونروا"، والتي بمثابة الجسر بين العالم والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن من حق الدول المانحة، متابعة ما يحدث في الوكالة، مضيفًا أن الوكالة في الوقت الحالي عاجزة عن تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني.

وتابع "الرقب" أن وكالة الأونروا، كانت تعمل بموجب قرار من الأمم المتحدة، ووقعت عليه أمريكا، ولكن في الحرب الأخيرة، سعى بنيامين نتنياهو لتفكيك هذا الكيان، لتصفية قضية اللاجئين.

أيمن الرقب الأونروا قضية اللاجئين غزة

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