الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": مسلسل الـ15 حلقة فكرة جيدة تبنتها الشركة المتحدة

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد الفني عصام زكريا إن هناك زخمًا وتنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية التي تُقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة تبنت فكرة مسلسلات الـ15 حلقة ووصفتها بالفكرة الجيدة.

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "النشرة الفنية" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة المسلسل القصير مناسبة لسرعة الحياة التي نعيشها.

وأشار "زكريا" إلى أن دراما الشركة المتحدة تتميز بالتنوع والاستمرارية، الأمر الذي يخدم الذوق العام بالمجتمع، من الاجتماعي الكوميدي للفنتازيا.

ونوه إلى أن "الحشاشين" و"عتبات البهجة" بالإضافة إلى "مليحة"، قد تتصدر المشهد الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشركة المتحدة النشرة الفنية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: إطلاق صافرات الإنذار فى مناطق بالجليل الأعلى

جوتيريش يدعو إلى هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين

المتحدث العسكرى: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات على شمال قطاع غزة (فيديو)

الدفاع المدنى الفلسطينى: شمال قطاع غزة يواجه وضعًا مأساويًا

الجيش السودانى يشتبك مع ميليشيا الدعم السريع بمنطقة مبنى الإذاعة والتليفزيون

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحول الضفة الغربية بما فيها القدس إلى ثكنة عسكرية

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على حى الرمال بمدينة غزة

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة شتولا شمال إسرائيل

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها