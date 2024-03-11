ناقد فنى لـ"القاهرة الإخبارية": مسلسل الـ15 حلقة فكرة جيدة تبنتها الشركة المتحدة

قال الناقد الفني عصام زكريا إن هناك زخمًا وتنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية التي تُقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن الشركة تبنت فكرة مسلسلات الـ15 حلقة ووصفتها بالفكرة الجيدة.

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "النشرة الفنية" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فكرة المسلسل القصير مناسبة لسرعة الحياة التي نعيشها.

وأشار "زكريا" إلى أن دراما الشركة المتحدة تتميز بالتنوع والاستمرارية، الأمر الذي يخدم الذوق العام بالمجتمع، من الاجتماعي الكوميدي للفنتازيا.

ونوه إلى أن "الحشاشين" و"عتبات البهجة" بالإضافة إلى "مليحة"، قد تتصدر المشهد الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.