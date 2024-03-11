الإثنين 11 مارس 2024
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المتحدث العسكرى: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات على شمال قطاع غزة (فيديو)

الإسقاط الجوي للمساعدات
الإسقاط الجوي للمساعدات

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ عن أن مصر كثفت طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة بالتزامن مع أول أيام رمضان.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة".

وأضاف: "فيما تواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية".

الإسقاط الجوي للمساعدات 
الإسقاط الجوي للمساعدات 
الإسقاط الجوي للمساعدات 
الإسقاط الجوي للمساعدات 
الإسقاط الجوي للمساعدات 
مصر والإمارات الإسقاط الجوي العريش مطار العريش القاهرة الإخبارية

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