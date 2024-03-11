الإثنين 11 مارس 2024
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خبير اقتصادى: الصندوق السيادى السعودى ينعش الاستثمار بالمملكة بزيادة حصته فى أرامكو

برنامج المراقب
برنامج المراقب

قال إيهاب رشاد، خبير أسواق المال، إن الصفقة التي تمت من الصندوق السيادي السعودي، بخصوص زيادة حصته في أرامكو السعودية إلى 16%، تعتبر من الصفقات المهمة في العالم.

 أرامكو من أهم الشركات فى العالم لإنتاج النفط

ونوه "رشاد"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الحصة في أرامكو، يسهم في زيادة السيطرة من قبل الحكومة السعودية اقتصاديا، مؤكدًا أن الشركة تعتبر من أهم الشركات في العالم لإنتاج النفط.

وأضاف أن الأموال التي كانت تضخ في الأسواق الخارجية، أصبحت تضخ في السوق الداخلية وهذا يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية ومنافسة كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أن استثمار الصندوق السيادي السعودي في شركات داخلية بالدولة، ينعكس بالإيجاب على قيمة السهم في البورصة، بل ويزيد من الرغبة في الاستثمار داخل المملكة.

خبير أسواق المال الصندوق السيادي السعودي المراقب القاهرة الإخبارية أرمكوا

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