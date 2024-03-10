عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف المساعدات الغربية".

تنكشف سبل جديدة يسعى الغرب من خلالها لدعم أوكرانيا، في مواجهة الحرب الدائرة مع روسيا بالإضافة إلى حزم معلنة من المساعدات تتجهز بدورها لدرء تلك الجهود الخفية، التي من شأنها أن تكبح أي تقدم أحرزه الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية.

القنبلة الوحشية، سلاح ذو قوة تدميرية كبيرة، تطوره موسكو ضمن أحد أساليبها في مكافأة الدعم العسكري الغربي المتطور للعاصمة الأوكرانية، كييف، وهي نسخة مطورة من أحد الصواريخ التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي، يصل وزنها إلى طن ونصف، مما يجعلها أثقل قنبلة إنزلاقية على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى تأثيرها، موضحًا أن أحدث نسخها التي استخدمت في الحرب الحالية أشعلت قنبلة نارية يبلغ ارتفاعها 20 طابقًا، وخلفت أكثر من حوالي 50 قتيلًا بحسب تقارير غربية، متابعًا: " كلما زادت حاجة أوكرانيا للتجنيد وزيادة عتد الجيش زادت الحاجة إلى التدريب المكثف، وهذه هي اللغة المعلنة لدعم كييف".

الدعم العسكري لكييف يشمل حزم المساعدات وتقديم التدريب، إلى أن التلميح الفرنسي حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، كان له الأثر على دفع روسيا، لإتخاذ مزيد من الدفاعات للحفاظ على تقدمها بالجبهة.