الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف المساعدات الغربية

الحرب الروسيا الأوكرانية
الحرب الروسيا الأوكرانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "مع استخدام روسيا للقنابل الانزلاقية.. مخاوف أوكرانية من توقف المساعدات الغربية".

تنكشف سبل جديدة يسعى الغرب من خلالها لدعم أوكرانيا، في مواجهة الحرب الدائرة مع روسيا بالإضافة إلى حزم معلنة من المساعدات تتجهز بدورها لدرء تلك الجهود الخفية، التي من شأنها أن تكبح أي تقدم أحرزه الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية.

القنبلة الوحشية، سلاح ذو قوة تدميرية كبيرة، تطوره موسكو ضمن أحد أساليبها في مكافأة الدعم العسكري الغربي المتطور للعاصمة الأوكرانية، كييف، وهي نسخة مطورة من أحد الصواريخ التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي، يصل وزنها إلى طن ونصف، مما يجعلها أثقل قنبلة إنزلاقية على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى تأثيرها، موضحًا أن أحدث نسخها التي استخدمت في الحرب الحالية أشعلت قنبلة نارية يبلغ ارتفاعها 20 طابقًا، وخلفت أكثر من حوالي 50 قتيلًا بحسب تقارير غربية، متابعًا: " كلما زادت حاجة أوكرانيا للتجنيد وزيادة عتد الجيش زادت الحاجة إلى التدريب المكثف، وهذه هي اللغة المعلنة لدعم كييف".

الدعم العسكري لكييف يشمل حزم المساعدات وتقديم التدريب، إلى أن التلميح الفرنسي حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، كان له الأثر على دفع روسيا، لإتخاذ مزيد من الدفاعات للحفاظ على تقدمها بالجبهة.  

 

القاهرة الإخبارية أوكرانيا روسيا قنبلة إنزلاقية الدعم العسكري

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: القتال فى خان يونس سينتهى خلال أيام

إعلام إسرائيلى: نتنياهو اتخذ قرارًا بشأن أى اقتحام من الشرطة للمسجد الأقصى فى رمضان

نتنياهو: أوشكنا على إنهاء الحرب في غزة

كيف تستعد الأسواق العالمية لقرارات الفيدرالى الأمريكى؟

هنية: لم نتلق التزامًا من الاحتلال بوقف الحرب على غزة

أستاذ علاقات دولية: الهدف الإسرائيلى الاستراتيجى هو العودة لاحتلال قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يخطط لمواصلة السيطرة العسكرية على قطاع غزة

خبير اقتصادى: 10 مليارات إسترلينى غادرت بورصة لندن فى أسبوع

الأكثر قراءة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

أخفى جثته حتى تعفنت.. تفاصيل مقتل "مودى" فى الشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى