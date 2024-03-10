الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير اقتصادي: 10 مليارات إسترليني غادرت بورصة لندن في أسبوع

الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي

قال الدكتور طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، إن السوق البريطاني خاصة في البورصة، كان ضعيف جدًا، الامر الذي تسبب في هروب الكثير من الشركات ببورصة لندن.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 10 مليارات إسترليني، غادرت بورصة لندن في أسبوع، وهذا مر يتسبب في إنهيار الإقتصاد البريطاني بشكل كبير.

ونوّه، أن الأسواق الأساسية في الصين والولايات المتحدة، أصبحتالملاذ الأمن للكثير من الشركات التي تبحث عن التميز وتحقيق الأرباح.

وأضاف، أن وضع القطاع الخاص في لندن مقلق، بسبب إنخفاض نسبة الفائدة حول العالم، الامر الذي تسبب في تراكم السيولة لها، في سوق يعاني من بعض المشكلات.

خبير اقتصادي أسبوع 10 مليارات إسترليني بورصة لندن المراقب القاهرة الإخبارية

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