نتنياهو: بايدن مخطئ فى تصريحاته الأخيرة.. والشعب الإسرائيلى لن يقبل بدولة فلسطينية

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخطئ"، في تصريحاته الأخيرة، الخاصة بأن الحكومة الإسرائيلية تضر بالبلاد.

وأضاف "نتنياهو" أن سياسته مدعومة من الأغلبية الساحقة في الشارع الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار إلى أن الإسرائيليين يؤيدون موقفي المعارض لمحاولات إجبارنا علي القبول بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن الشعب الإسرائيلي يرفض قيام الدولة الفلسطينية.