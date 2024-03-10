الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"سلامة" يوضح الموضوعات التى يتناولها برنامج "وإنا له لحافظون" فى رمضان

أبو اليزيد سلامة
أبو اليزيد سلامة

قال أبواليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه سيطل علينا من خلال شاشة قناة "الناس"، حيث سيقدم برنامج "وإنا له لحافظون"، يوميًا في شهر رمضان الكريم.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن البرنامج سيتضمن الرحلة القرآنية الكريمة، منذ نزول الوحي، حتى وقتنا هذا.

وأشار إلى أن البرنامج سيتدبر في القرآن الكريم، وكيف مر على الصحابة في كل العصور، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في توعية الكثيرين بمعجزات القرآن الكريم.

أبو اليزيد وإنا له لحافظون رمضان 8 الصبح DMC

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