"سلامة" يوضح الموضوعات التى يتناولها برنامج "وإنا له لحافظون" فى رمضان

قال أبواليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه سيطل علينا من خلال شاشة قناة "الناس"، حيث سيقدم برنامج "وإنا له لحافظون"، يوميًا في شهر رمضان الكريم.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن البرنامج سيتضمن الرحلة القرآنية الكريمة، منذ نزول الوحي، حتى وقتنا هذا.

وأشار إلى أن البرنامج سيتدبر في القرآن الكريم، وكيف مر على الصحابة في كل العصور، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في توعية الكثيرين بمعجزات القرآن الكريم.