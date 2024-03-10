"كلنا واحد" توزع مساعدات عينية على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة شهر رمضان

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو توزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ووجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة "كلنا واحد"، حيث حرص شباب وأبناء هذه المناطق في المشاركة في الحملة، حيث تحتوي العبوات على السلع الأساسية التي تسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وتضمن الفيديو، صورًا لعدد من الضباط التابعين لوزارة الداخلية، وهم يوزعون العبوات الخاصة بالسلع الأساسية على الأهالي، والذي شاركت فيه الشرطة النسائية أيضًا.