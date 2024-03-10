الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: متظاهرو فرنسا يطالبون الحكومة بوقف التعامل مع إسرائيل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الفرنسي انتفض من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، حيث شهدت شوارع مرسيليا العديد من المظاهرات للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية.

ونوه بأن المتظاهرين طالبوا بضرورة وقف الحكومة الفرنسية التعامل والتبادل العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أعلام فلسطين.

وأضاف أنه منذ البداية كان موقف الرئيس الفرنسي مؤيدًا بشكل كبير لإسرائيل، والآن تغيرت وجهة نظره تجاه القضية الفلسطينية، بل ويطالب بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا بضرورة الضغط على الكيان المحتل، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل بكل جدية لوقف الانتهاكات التي تُرتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

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