"قنابل دخانية".. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل مظاهرات تل أبيب

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من المظاهرات بتل أبيب أغلقت مداخل الشوارع، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال استخدمت المياه لتفريق المتظاهرين.

وأضافت أبوشمسية، أن مقر وزارة الأمن، شهد تظاهرة كبيرة، حيث أغلق المتظاهرون شارع مناحم بيجن، والذي يعتبر أحد الشوارع الرئيسية هناك.

ونوهت، بأنه تم اعتقال متظاهرين، منهم متظاهر ألقى قنبلة دخانية تجاه قوات الأمن، الأمر الذي أثار الشغب، وحدثت بعد ذلك الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

كما شهد محيط منزل بنيامين نتنياهو تظاهرة كبيرة، الأمر الذي تحول من هتافات لتبادل المحتجزين، إلى مطالبات بالإطاحة بنتنياهو من السلطة، ومحاكمة المتسببين في هذا الوضع.