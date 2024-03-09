"الأرض للدراسات": إسرائيل ستسخدم الميناء الأمريكى فى غزة لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور جمال زقوت، مدير مركز الأرض للدراسات، إن إسرائيل ستسخدم الميناء الأمريكي في غزة لتهجير الفلسطينيين بالتواطؤ مع قبرص.

وأضاف "زقوت"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المعابر التي تؤدي لقطاع غزة، تتحكم فيها إسرائيل، مؤكدًا أن هذا يعتبر حصارا كاملا.

ونوه بأن المعبر البري أكثر قدرة على إدخال أكبر كمية من المساعدات، فمن الذي سيضمن بأن إسرائيل التي تتحكم في كل ما يدخل للقطاع، بأنها لا تؤثر على الميناء ويكون لها سلوك مختلف لفرض السيطرة على القطاع.

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة، يعانون من سوء التغذية، كما أن الحوامل أصبحن يلدن أطفال موتى، موضحا أن الولايات المتحدة لا تدرك حجم الكارثة الإنسانية في القطاع، ولابد من أن تقف بتصدير السلاح للكيان المحتل.