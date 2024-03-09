كيف أعاد الفريق عبدالمنعم رياض بناء الجيش المصرى بعد النكسة؟

قال اللواء أركان حرب متقاعد محمد طلبة، قائد سلاح المدفعية في الجيش الثالث سابقًا: "أول يونيو بعد النكسة على طول استغل عبدالمنعم رياض هضبة الأردن وحط عليها مدافع، ومن المدافع دي قدرت تطول العمق الإسرائيلي وتضرب، لدرجة إن إسرائيل نفسها اعترفت إن إحنا عانينا من المدافع إللي حاطها عبدالمنعم رياض على هضبة الأردن".

وتابع خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد": "الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لما لقاه كده مخلاهوش يكمل، وفي 11 يونيو راح جايبه وقاله ارجع تعالى عندنا هنا، ورقاه الرئيس عبدالناصر واتعين رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

وأردف أنه بعد 6 أيام من الخامس من يونيو 1967 وجد عبدالمنعم رياض نفسه أمام مهمة جديدة بتكليفه برئاسة أركان حرب القوات المسلحة، واستطاع من منصبه تولي مهمة إعادة بناء الجيش نصب عينيه وبات شغله الشاغل ترتيب الصفوف من خلال تدريبات شاقة وخطط عسكرية متطورة وتحديث نظم السلاح والتجهيز لاستعادة الكرامة".

وكشف الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة «الوثائقية»، عن كيفية قيام الفريق أول عبدالمنعم رياض إعادة بناء الجيش المصري بعد نكسة يونيو 1967.