الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

زف وافي أبوسمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، بشرى سارة للمقبلين على الزواج، والراغبين في شراء الأجهزة الكهربائية، مثل البوتجازات والغسالات والثلاجات والمكنسة، وغيرها من أجهزة العرائس.

وقال وافي، خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إنه من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 20% إلى 30% بحلول منتصف رمضان وبعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، يعود إلى استغناء المصنعين عن الأوفر برايس بنسبة 20%، وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار. 

ولفت إلى أنه يتردد أن بعض الشركات تنتوي تخفيص أسعار الأجهزة الكهربائية، خلال الفترة المقبلة، كما أوضح أن الإفراج عن بعض السلع ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار الأجهزة الكهربائية.

الغرف التجارية الاجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الكهربائية الحدث اليوم الثلاجات البوتجازات

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