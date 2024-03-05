الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الغرف التجارية" تزف بشرى سارة عن أسعار الأجهزة الكهربائية

وافي أبو سمرة
وافي أبو سمرة

قال وافي أبوسمرة، عضو مجلس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%.

وأضاف "أبوسمرة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه بعد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس، ستشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا.

ولفت إلى أنه مع استقرار سعر الصرف، يبدأ التجار في الاستغناء عن "الأوفر برايس"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشركات الفترة الماضية خفضت من أسعار الأجهزة الكهربائية.

ونوه بأن الانخفاض سيكون ملحوظًا بشكل كبير بعد منتصف شهر رمضان وبعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن جهاز العرائس سيشهد انخفاضًا يتراوح بين 20% إلى 30%.

وأشار إلى  أن الإفراج عن بعض السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار الكثير من الأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تشغيل المصانع التي أغلقت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

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