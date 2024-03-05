الثلاثاء 05 مارس 2024
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خبير تكنولوجيا يوضح لـ"مساء dmc" سبب عطل "فيسبوك" اليوم

مساء dmc
مساء dmc

قال المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، إن متحدث شركة "ميتا"، اعتذر عن العطل المفاجئ اليوم دون التوسع في التفاصيل والأسباب. 

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الخودام الرئيسية لـ"فيسبوك" معروف أماكنها حول العالم، ومن المفترض أن لديهم خطوطا بديلة.

وأشار أن انقطاع الخدمات في "فيسبوك" أمر يعني عطل متقدم، بسبب امتلاك ميتا لخطوط بديلة تستخدم في الطوارئ، مؤكدًا أن ميتا أجبرت المستخدمين على الخروج من "فيسبوك" لحماية الشبكة من الاختراق.

وتابع، أن عطل فيسبوك، استغرق ساعتين، مشيرًا أن الساعات المقبلة ستحدد هل كانت "هجمة سيبرانية" أم لا، مشيرًا إلى أن العطل تسبب في تعطل الكثير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية. 

خبير تكنولوجيا مساء dmc فيسبوك دي ام سي المهندس حسام صالح

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