أستاذ قانون دولى: الاحتلال يستخدم سلاح المساعدات الإنسانية والتجويع فى تنفيذ مخطط الإبادة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن تحرك جنوب إفريقيا دوليًا من الأمور المهمة والداعمة للقضية الفلسطينية، ساهم بشكل كبير في توضيح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "نسيبة"، خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" والمُذاع على فضائية

القاهرة الإخبارية: من المهم الإجراءات التي ستتخذ بعد محكمة العدل، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب الإبادة الجماعية واتباع سياسة التجويع.

ونوه، بأن القانون الدولي، لا توجد به طرق للضغط على إسرائيل، مؤكدًا أنه على الدول العربية الاحتشاد واستغلال جلسات الأمم المتحدة لعقاب لحكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح المساعدات الإنسانية والتجويع في تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية بحق الأطفال والشعب الفلسطيني.

وتابع، أن التجويع لن يأتي بأي فوائد للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سيجلب له المزيد من المحاسبة، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية تتابع ما تفعله إسرائيل بشكل كبير.