أسامة كمال يُفجر مفاجأة عن تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إننا نتمنى الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ممثلة بريطانيا تحدثت عن أن المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية هي الطريق الوحيد لنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن مصدرًا رفيع المستوى أكد استمرار مفاوضات القاهرة بخصوص الهدنة في غزة، وهناك مصاعب تواجه المباحثات، مؤكدًا أن هناك أقاويل بأن هذه المباحثات انتهت بالفشل وأنها لن تستكمل، ولكن التصريحات التي خرجت من المسئولين المصريين أكدت أن المحادثات مستمرة.

وأوضح أنه في توقعه الشخصي أن هذه المفاوضات ستكون حالة من حالات الضغط بين الطرفين، وكل طرف يحاول أن يحقق أكبر قدر من المكاسب وتستمر هذه المباحثات حتى ليلة رمضان، منوهًا بأن موقع "والا" الإسرائيلي أكد أن هناك تحذيرات للجيش الإسرائيلي من عمليات عسكرية مباغتة للمقاومة، وأن الجيش غير قادر على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويهدر الوقت في غزة.

وتابع: ما زال الجانب الأمريكي والإسرائيلي يتحدثون عن عملية عسكرية متوقعة الحدوث في رفح الفلسطينية، رغم وجود مباحثات ومفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، موضحًا أن أمريكا موافقة على عملية برية في رفح الفلسطينية، ورغم ذلك أمريكا تهاجم إسرائيل بسبب عرقلة المساعدات.