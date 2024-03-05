الثلاثاء 05 مارس 2024
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توك شو

أسامة الأزهرى: أنصح الناس بالفرحة والأنس بشهر رمضان وشراء الفوانيس

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن "التكليف" يحتوي دائمًا بين طياته على مشقة، ولكن "الحب" هو من يحول المشقة إلى حالة روحانية سامية، وهذا ما نشعر به خلال شهر رمضان.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن ضجيج الحياة مرهق ذهنيًا وبدنيًا وروحيًا، أكثر من مشقة تكليف "صوم رمضان".

وأكد أنه على الإنسان الاستمتاع بالسكينة في روحانية شهر رمضان بعيدًا عن ضجيج الحياة، مؤكدًا، أن احتفالات رمضان التاريخية يجب أن تعود، لذا أنصح الناس بالفرحة والأنس بالشهر الكريم وشراء الفوانيس.

وتابع، أن مشهد إفطار الصائمين على الطرق "قبيل المغرب" يدخل لحظات سرور على قلب الإنسان، مشيرًا إلى أن شهر رمضان "شهر الكرم"، لذا ينصح بزيادة التصدق والكرم في هذا الشهر الكريم.

أسامة الأزهري الفوانيس رمضان مساء dmc دي ام سي مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري

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