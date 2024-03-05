الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة الأزهرى: نحن بحاجة للتواصل مع أصحاب الديانات الأخرى حول العالم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن زيارتي الأخيرة لأستراليا استغرقت 9 أيام، شرفت فيها بخدمة المواطنين هناك.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن سبق وزرت بابا الفاتيكان، مؤكدًا أنه حريص على التواصل مع غير المسلمين حول العالم.

وأشار، انه خلال رحلته التى بفنان من طائفة "الشنتو" في اليابان، قائلًا: "وجدته رجلًا مميزا ومولعا بقصة الإسراء والمعراج"، مضيفًا أننا بحاجة للتواصل مع أصحاب الديانات الأخرى حول العالم.

ولفت إلى أنه يجب دعم تكسير الفجوة بين الحضارات والثقافات والديانات، مشيرًا أنه يعمل في هذا الملف منذ سنوات كثيرة، فالإرهاب يكمن في كل فكر يتبني الصدام، ولا يتواجد في الفلسفة والدين فقط.

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري مساء dmc دي ام سي مستشار رئيس الجمهورية

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