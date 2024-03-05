الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القدس للدراسات": إدارة بايدن تريد أن تضحى بحكومة نتنياهو من أجل الانتخابات

بايدن
بايدن

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الإدارة الأمريكية تريد أن تتدخل عمليًا في ظل السنة الانتخابية الصعبة، ونتنياهو يريد أن يطيل فترة رئاسة الحكومة ليطيل الحرب، لافتًا إلى أن إدارة بايدن تريد أن تضحى بحكومة نتنياهو من أجل نجاح بايدن في حملته الانتخابية.

وأضاف عوض، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث الآن ليس عن دعم الإدارة الأمريكية الثابت والدائم لإسرائيل.

وواصل: "نتنياهو يعتبر نفسه أنه هو من يمنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويحمي الجمهور الإسرائيلي، بالتالي هو اختار أن يناكف الإدارة الأمريكية، والولايات وجهت له صفعات عديدة منها استقبال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جانتس، الذي يعتبر حصان أمريكا الآن".

وأكد أن الولايات المتحدة تعلم أكاذيب نتنياهو، وأن الخلاف العلني الذي تعبر عنه أمريكا هو إسقاط نتنياهو وتفكك حكومته، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقول إن جانتس هو الأمل لهم الآن.

الدكتور أحمد رفيق عوض القدس للدراسات بايدن الدولة الفلسطينية الادارة الامريكية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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