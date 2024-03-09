السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف فى قطاع غزة إلى 25

ضحايا الجفاف من الأطفال
ضحايا الجفاف من الأطفال فى غزة

أفادت الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا في قطاع غزة، وأن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر شهرين في مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة، الأمر الذي بات يهدد الأطفال في القطاع، كما استشهدت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف أيضًا.

وأكد العاملون بوزارة الصحة الفلسطينية، أن تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية، ويؤكد أن المجاعة شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة غزة التغذية والجفاف القاهرة الإخبارية

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