الأربعاء 06 مارس 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: دونالد ترامب له حظوظ أكبر فى "الثلاثاء الكبير"

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية ماساتشوستس، إنه يتواجد الآن في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتعد هذه الولاية كبيرة وهي ديمقراطية بالأساس، فتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة، إلا أن الولاية قالت إنه من الجائز أن تفتح بعض اللجان إذا ما أرادت ذلك في الساعة السادسة و45 دقيقة.

وأضاف "نورالدين"، خلال رسالة على الهواء، أنه من الملاحظ أنه ليس هناك إقبال كثيف على بعض اللجان التي قد مر عليها، وذلك يرجع إلى أن أغلبية المواطنين يصوتون إلكترونيًا أو الذهاب لهذه اللجان ووضع المظاريف ثم العودة مرة أخرى، كما أن الطقس اليوم وغدًا ممطر قد حال دون ذلك.

وأشار إلى أنه كل نصف ساعة تقريبًا يدلي أحد المواطنين بشكل سلسل وبحرية تامة، وكل الظواهر والإحصائيات وكل المحللين والصحف يتحدثون بأن دونالد ترامب له حظوظ كبيرة في "الثلاثاء الكبير"، والتغلب مرة أخرى على نيكي هيلي، ووصل عدد المندوبين بالنسبة له إلى 247 مندوبًا من خلال 9 جولات مقابل 19 مندوبًا لنيكي هيلي من فوز واحد فقط في واشنطن دي سي العاصمة.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الثلاثاء الكبير دونالد ترامب ماساتشوستس الأمريكية

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