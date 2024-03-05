القاهرة الإخبارية: بايدن يستحوذ على نسبة كبيرة من الأصوات في ولاية "فرجينيا"

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عدد اللجان الإنتخابية في ولاية فرجينيا، كثيرة، بالإضافة إلى أن الولاية تعتبر ديموقراطية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن يستحوذ على نسبة كبيرة من الأصوات في ولاية "فرجينيا"، مؤكدًا أن اليوم يعتبر ورقة الحسم بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية لتحديد هوية المرشح الذي سيخوض غمار السباق للبيت الأبيض عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضاف، أن العرب الأمريكيين، ليسوا قوة إنتخابية كبيرة، حيث يتوزعون على لجان متفرقة في ولاية "فرجينيا"، الأمر الذي يجعل الرئيس بايدن قريب من الحسم في هذه الولاية.

ونوه أن حملة "غير ملتزم"، والذي دعا لها عدد من الأمريكين، لتشجيع الناخبين على الامتناع عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية، حيث توجد في البطاقة الإنتخابية خانة "غير ملتزم".