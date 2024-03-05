الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير شئون إسرائيلية: تل أبيب هى مصدر للتظاهر ضد حكومة الاحتلال

مظاهرات اسرائلية
مظاهرات اسرائلية

قال يحيي قاعود خبير الشئون الإسرائيلية، إنّه منذ بدء العدوان على غزة، وحكومة اليمين الشعبوي تعتمد على الأحزاب الصهيونية الدينية، لذلك هناك خلافات على المستوى الداخلي داخل إسرائيل، وتل أبيب هي مصدر للتظاهر ضد حكومة الاحتلال، خاصة بعدما طرحت قضية تعديل القانون في إسرائيل.

وأضاف "قاعود" خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش" المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، لديهما نداءات محددة، منها قتل الفلسطيني وترحيله ودفعه حتى يخرج من أرضه، والتشديد في القدس والضفة الغربية.

وأوضح، أنّ إحدى أفكار سموتريتش وبن غفير هي معاقبة الفلسطينيين، إذا كان هناك أي تظاهر لإعاقة الإسرائيليين، والعقاب الوحيد الذي يجب أن يقوموا به تجاههم هو الاستيطان.

خبير شؤون إسرائيلية الداخل الإسرائيلي تل أبيب مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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