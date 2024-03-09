كيف أسس الفريق عبد المنعم رياض سلاح الدفاع الجوي؟

قال الدكتور أحمد علي، الكاتب والمؤرخ العسكري، إن بداية الفريق عبدالمنعم رياض في بناء الجيش المصري بدأت عام 1964، بفكرة الدفاع الجوي التي كانت حاضرة بالنسبة له بشكل كبير، بالإضافة إلى فكرة عدم وجود طائرات وعدم وجود قوات جوية.

من جانبه قال اللواء أركان حرب متقاعد محمد طلبة، قائد سلاح المدفعية في الجيش الثالث سابقًا، خلال الفيلم الوثائقي "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، إن الفريق عبد المنعم رياض، هو صاحب الفضل في عمل شبكة الدفاع الجوي في 11 يونيو 1967.

فيلم الوثائقية "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبد المنعم رياض دورًا كبيرًا في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.