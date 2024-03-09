لواء سابق يروي موقفا بطوليا مع الفريق عبد المنعم رياض

سرد اللواء أركان حرب عبد التواب الديب، واقعة ربطته مع الراحل الفريق أول عبدالمنعم رياض، وهي اقتحامه معه لأحد نقاط العدو، حيث أكد أنه بمجرد خروجه من "الدشمة" انهالت طلقات العدو أمامهما.

وأضاف الديب، خلال الفيلم الوثائقي “عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد”، أن الفريق عبد المنعم رياض، احتمى بحفرة من الحفر الأمامية للوقاية، فيما احتمى اللواء أركان حرب عبد التواب الديب، بأحد الحفر الخاصة بمدفع، وسرعان ما تطور الاشتباك بين القوات المسلحة وقوات العدو.

ونوه، أنه شاء القدر أن تأتي طلقة مباشرة في الحفرة التي كان فيها الفريق عبد المنعم رياض، واللواء عدلي سعيد، وهذا يؤكد مدى الاستبسال الذي كان يتحلى به الفريق الراحل عبد المنعم رياض.

فيلم الوثائقية "عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبد المنعم رياض دورًا كبيرًا في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.