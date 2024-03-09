باحث: ميناء غزة المؤقت فكرة عربية والقرار اتخذ رغمًا عن الإدارة الأمريكية

قال الدكتور نظير مجلي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن ميناء غزة المؤقت فكرة عربية، والقرار اتخذ رغمًا عن الإدارة الأمريكية، حيث إن الاقتراح عربي خالص لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف "مجلي"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الأخبارية"، أن دولة الإمارات هي التي اقترحت فكرة ميناء غزة لإدخال المساعدات، مؤكدًا تبني الولايات المتحدة الفكرة، لحفظ ماء الوجه بسبب الوضع الإنساني الصعب في القطاع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي فكرة الميناء جاءت لتصحيح مسارها في القضية الفلسطينية، خاصة بعد الدعمين الشعبي والدولي للشعب الفلسطيني.