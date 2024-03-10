الأحد 10 مارس 2024
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توك شو

طبيب يحذر من الإفراط فى شرب القهوة والشاى بعد الإفطار

شرب القهوة
شرب القهوة

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، إن الإفراط في شرب المياه بعد الإفطار يمكن أن يؤدي إلى اختلال مستوى الكهرليت في الجسم، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل مثل اضطرابات في وظائف الكلى واضطرابات في التوازن الهيدروليكي للجسم، ومن الضروري الحفاظ على توازن مناسب في تناول المياه لتجنب هذه المشاكل.

وأضاف "ساري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية dmc: أما بالنسبة للشاي والقهوة، فإن الإفراط في تناولهما بعد الإفطار قد يؤثر على عملية امتصاص الحديد في الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى نقص في هذا العنصر الغذائي الحيوي، كما أن الكافيين الذي يوجد في الشاي والقهوة قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وزيادة في ضربات القلب.

ونصح "ساري" بضرورة الامتناع عن الإفراط في شرب المياه والشاي والقهوة بعد الإفطار، والحرص على الحفاظ على توازن صحي في استهلاك هذه المشروبات، كما يُنصح بالاستماع إلى إشارات جسمك والتوقف عن شربها إذا شعرت بأي تغيرات غير مريحة في حالتك الصحية.

طبيب الكافين 8 الصبح فضائية DMC استشاري التغذية وعلاج السمنة الدكتور مصطفى ساري شرب المياه

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