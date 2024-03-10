الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير شؤون دولية: الولايات المتحدة شريكة فى الإبادة الجماعية بغزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور إحسان الخطيب، الخبير في الشؤون الدولية، إن الرئيس الإمريكي بايدن يدعم إسرائيل بشكل غير محدود، ولا يضغط على الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وأضاف"الخطيب"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تردد أن حماس هي من بدأت الأزمة، ويتجاهل الصراع والاستيطان منذ سنوات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل بشكل غير مباشر في الأونة الأخيرة لتنفيذ مخطط التهجير، مؤكدًا أن مصر ساهمت في إحباط هذا المخطط الصهيوني.

وأوضح أن إسرائيل منبوذة من قبل المجتمع الدولي، مضيفًا أن الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني، ويحاول بايدن بورقة المساعدات الإنسانة في تحسين الصورة ليس إلا.

خبير في الشأن الدولي الإبادة الجماعية الولايات المتحدة إسرائيل المخطط الصهيوني الدكتور إحسان الخطيب حماس الازمة الفلسطينية

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